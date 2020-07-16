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МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Тенденция к снижению оптовых цен на топливо и росту маржинальности независимых АЗС наметилась в РФ в июле, это приведёт к стабилизации розничных цен, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Также в июле текущего года наметилась тенденция к снижению оптовых цен на моторные топлива и росту маржинальности независимых АЗС, что должно привести к стабилизации розничных цен ввиду снижения давления на независимую розницу и снятию социальной напряженности", — сказал Новак, слова которого приводятся в сообщении министерства.

Ранее в четверг Росстат сообщил, что зафиксировал рост цен на ряд нефтепродуктов в обрабатывающих отраслях России в июне по сравнению с маем: цены производителей бензина в отчетном месяце увеличились на 27,5%.

Вместе с тем в конце июня-начале июля цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) несколько дней подряд била рекорды за всю историю наблюдений с начала 2018 года. Цена бензина Аи-92 также достигала рекордных значений.