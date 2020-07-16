МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Рост отгрузок топлива на внутренний рынок опережает рост спроса, а запасы сохраняются на стабильно высоком уровне, что минимизирует влияние на цены в рознице, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Тренд на рост спроса наблюдается и на внутреннем рынке основных моторных топлив, который сопровождается опережающим спрос ростом отгрузок по всем каналам сбыта, в том числе и на биржевых торгах", — сказал Новак, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго.

Так, в июне отгрузка автомобильного бензина экологического класса 5 на внутренний рынок выросла на 38,6% по сравнению с маем, до 2,8 миллиона тонн, отгрузка дизельного топлива — на 20,9% — до 3,1 миллиона тонн.

"При этом запасы топлива сохраняются на стабильно высоких уровнях, что минимизирует влияние на ценовую динамику в рознице и удерживает цены на топливо в пределах инфляции", — заключил министр.