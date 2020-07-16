МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о проведении "налогового маневра" в IT-отрасли и налоговом резидентстве, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Президент РФ Владимир Путин в конце июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, в том числе бессрочно снизить ставку страховых взносов компаний до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль — до 3% с 20%. Законопроект подготовлен во исполнение этого поручения и предусматривает введение таких новаций с 2021 года.

Как пояснял ранее в четверг премьер-министр Михаил Мишустин, это будут одни из самых низких ставок в мире, что позволит развивать проекты в России с большей выгодой, чем за рубежом. Эти преференции, по его словам, получит бизнес, 90% доходов которого сформированы от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению.

Попадают под налоговый манёвр и российские дизайн-центры, осуществляющие проектирование и разработку электронных изделий, а также разработчики программного обеспечения, в том числе в области искусственного интеллекта, отмечал глава кабмина. При этом он заверял, что только "налоговым маневром" правительство не ограничится и продолжит принимать меры для динамичного развития отрасли и поддержки российских компаний.

А глава Минфина Антон Силуанов обращал внимание, что одним из элементов налогового манёвра является пересмотр порядка освобождения отрасли от НДС. По его словам, предлагается освободить от НДС реализацию исключительных прав на программы, включенные в Единый реестр программ для ЭВМ и баз данных, что "позволит повысить адресность данной льготы".

Объем выпадающих доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов в связи с установлением пониженных страховых взносов для организаций, осуществляющих проектирование электронной компонентной базы, за период 2021-2024 годов составит 80,4 миллиарда рублей.

Законопроект также позволяет в 2020 году физлицам, находившимся на территории РФ в текущем году от 90 до 182 дней включительно, признать себя российскими налоговыми резидентами на основании подаваемого в налоговые органы заявления. Оно будет подаваться в произвольной форме вместе с налоговой декларацией по НДФЛ. Это даст возможность привлечь в РФ граждан, которые готовы здесь работать, развивать бизнес и становиться налоговыми резидентами, пояснял Силуанов.