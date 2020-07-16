МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Добыча газа в России в июне вновь снизилась, так как экономическая активность стран-потребителей остается низкой, а запасы в хранилищах Европы высоки, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Добыча газа в июне сохранила свой тренд на понижение, составив 47,7 миллиарда кубов (минус 12,1% к июню 2019 года), что объясняется пока сохраняющейся низкой экономической активностью на основных рынках-потребителях, заполненности европейских хранилищ с зимнего сезона, а также высокой базой поставок в тот же период 2019 года", — сказал Новак, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго.

Министр при этом отметил, что в июне вслед за постепенным снятием ограничений пандемии коронавируса на основных рынках-потребителях наметился тренд на восстановление спроса. И на мировом нефтяном рынке восстановление спроса происходит, в первую очередь, в топливном секторе: растет число авиаперелетов, соответственно, и спрос на моторное топливо. При этом влияние на динамику добычи в России продолжила оказывать сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти для стабилизации баланса спроса и предложения.

"В рамках этого соглашения Россия выполнила сделку на 99%. Добыча в июне, по оперативным данным, составила 38,16 миллиона тонн нефти с газовым конденсатом, что на 16,6% ниже показателя июня 2019 года. Уже в августе начнется плавный переход к восстановлению добычи, как это оговорено в соглашении ОПЕК+, а глобальный нефтяной спрос восстановится с —25% в апреле до —10% в августе этого года. Важной целью остается доведение коммерческих запасов нефти до среднего пятилетнего значения", — подчеркнул он.

Новак добавил, что в угольной отрасли по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение мирового спроса и цен на сырье, что, в том числе, связано с последствиями распространения коронавирусной инфекции.

"В результате мы видим некоторое сокращение показателей добычи и поставок угля. Ожидаем, что с восстановлением экономической активности мы будем наблюдать постепенное восстановление спроса на уголь как на мировом, так и на внутреннем рынке", — заключил министр.