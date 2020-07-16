МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Ситуация в промышленности России в условиях ограничений, введенных на фоне пандемии, сложилась намного лучше, чем в других странах, считает содиректор программы "Профессиональный директор" экономического факультета МГУ им. Ломоносова Елена Сельвич.

По данным Росстата, снижение промпроизводства в РФ в июне замедлилось до 9,4% год к году с майских 9,6%, в месячном выражении зафиксирован рост показателя на 2,4%. Во втором квартале, на который пришелся продолжительный период нерабочих дней в связи с борьбой с коронавирусом, промпроизводство снизилось на 8,5% после роста на 1,5% в первом квартале, по итогам полугодия спад составил 3,5%.

"Я считаю, что наша ситуация намного лучше, если говорить о промышленном секторе, в сравнении с тем, что происходит в других странах. Мы просели меньше, чем даже Европа. И если говорить о западных комплектующих, первые перестали поставлять комплектующие немцы", — сказала эксперт РИА Новости.

При этом она отметила, что есть предприятия с большим циклом производства — 9 и 12 месяцев. "То, что они сегодня производят, это еще их заказы начала года, они еще не отразили в отчетности ни ухудшение, ни улучшение (ситуации). Я считаю, что о чем-то более серьезно можно будет говорить к концу года, когда будет отражение в отчетности подобных предприятий, у которых длинный цикл производства. А это практически все тяжелое машиностроение", — добавила она.

"Пандемия — это серьезный вызов для производственных компаний. Новая реальность определяет новые правила ведения бизнеса, растёт запрос на повышение эффективности бизнес-процессов, алгоритмов управления. И тот, кто успевает их отработать, сохраняет свою рыночную конкурентоспособность. Господдержка подставила ряду отраслей плечо в самый сложный период и дала пространство для манёвра и проведения внутренней адаптации, а также позволяет сохранить устойчивость в период нарастающей турбулентности внешней среды — этим и можно объяснить осторожный оптимизм и начало восстановительного роста в ряде направлений, о котором говорят данные Росстата", — считает Сельвич.

Вместе с тем, она отмечает, что очень многое из перестойки бизнес-процессов в связи с пандемией можно было сделать раньше, а промышленный сектор, как правило, ждет до последнего. Говоря о сложной отчетности для системообразующих предприятий, она отмечает, что когда государство кому-то помогает, оно идет бюрократическими методами, и, опять же, не только в нашей стране.