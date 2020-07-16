МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Россия в июне впервые в этом году сократила производство сжиженного природного газа (СПГ) на 10,1% к аналогичному периоду прошлого года, до примерно 2 миллионов тонн, говорится в сообщении Росстата.

"В июне 2020 года впервые в этом году уменьшилось производство сжиженного и регазифицированного природного газа. По сравнению с июнем прошлого года снижение составило 10,1%, по сравнению с маем 2020 года – на 20,8%. В июне 2020 года выработано 2 миллиона тонн СПГ", — отмечает Росстат.

Однако в целом в первом полугодии показатель вырос на 7,2% год к году, до 15,4 миллиона тонн.

В то же время добыча природного газа в России по итогам первых первых шести месяцев текущего года снизилась на 11,1% год к году, до 294 миллиардов кубометров. В том числе в июне показатель составил около 41 миллиарда кубометров, что на 13,3% ниже уровня июня 2019 года и на 8,5% — мая 2020 года.

Что касается добычи попутного нефтяного газа (ПНГ), то в январе-июне она выросла на 3,7% в годовом выражении, до 48,2 миллиарда кубометров. По итогам же только июня показатель снизился на 1,1% год к году и на 7,2% месяц к месяцу, до 7,4 миллиарда кубометров, также следует из данных службы.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2019 году выросло на 47,7%, до 29,5 миллиона тонн, добыча природного газа — на 0,8%, до 644 миллиардов кубометров, а ПНГ — на 6,9%, до 94,7 миллиарда кубометров.