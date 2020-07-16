ВАШИНГТОН, 16 июл /ПРАЙМ/. Биржевые индексы США закрылись умеренным снижением на фоне спада в Европе и Азии.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,34%, до 3215,59 пункта, промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 0,50%, до 25734,64 пункта.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился больше остальных — на 0,73%, до 10473,83 пункта, на произошедших накануне взломах ряда известнейших аккаунтов в Twitter.

При этом самой компании Twitter удалось избежать серьезных распродаж акций, которые снизились лишь на 1,07% — до 35,29 доллара США за акцию.