МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 10 июля составил 12,98 триллиона рублей против 12,863 триллиона на 3 июля, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база за этот период выросла на 117,9 миллиарда рублей, или на 0,92%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.