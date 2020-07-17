МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) продлил до конца сентября приостановку морских круизов в связи с распространением коронавируса, говорится в сообщении службы.

Срок действия предыдущего постановления CDC о приостановке круизных перевозок в связи с COVID-19 должен закончиться 24 июля. В свою очередь, международная ассоциация круизных линий (CLIA) в июне продлила приостановку пассажирских перевозок из американских портов до 15 сентября в связи с текущей ситуацией с COVID-19 в США.

"Центр сегодня объявил о продлении до 30 сентября 2020 года включительно постановления "Не совершать плавания" для круизных судов. В данном постановлении говорится о продолжении приостановки в водах американской юрисдикции пассажирских перевозок на круизных судах вместимостью от 250 пассажиров", — заявили в CDC.

Решение будет действовать до истечения срока или до тех пор, пока министерство здравоохранения США не отменит режим чрезвычайной ситуации из-за распространения COVID-19 или если Центр не решит внести изменения в текст документа.

По информации университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, за все время в США выявили 3 576 430 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 138 тысяч человек. Выздоровели более миллиона заразившихся.