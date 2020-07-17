МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Группа "Акрон", один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, в январе-июне 2020 года увеличила производство удобрений на 1,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 3,231 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

В частности, производство аммиака выросло на 0,9% — до 1,374 миллиона тонн, азотных удобрений — сократилось на 4,7%, до 2,442 миллиона тонн. Выпуск сложных удобрений вырос на 8% и составил 1,14 миллиона тонн.

Группа "Акрон" включает предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.