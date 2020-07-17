МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июне, по окончательной оценке, ускорилась до 0,3% с уровня мая в 0,1%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

Годом ранее, в июне 2019 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,3%.

Годовая инфляция в Евросоюзе в июне ускорилась до 0,8% с 0,6% месяцем ранее. Годом ранее показатель находился на уровне 1,6%.

Самая сильная годовая дефляция в отчетном месяце была зафиксирована на Кипре (-2,2%), в Греции (-1,9%) и в Эстонии (-1,6%). Самый высокий индикатор годовой инфляции продемонстрировали Польша (3,8%), Чехия (3,4%) и Венгрия (2,9%).