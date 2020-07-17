МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Андрей Иванов с поста замминистра финансов перешел на должность первого замглавы Минэкономразвития РФ, говорится в распоряжение правительства.

"Назначить Иванова Андрея Юрьевича первым заместителем министра экономического развития РФ, освободив его от занимаемой должности", — говорится в распоряжении правительства.

Таким образом, у главы Минэкономразвития Максима Решетникова теперь два первых заместителя — Иванов получил должность первого замминистра наравне с Михаилом Бабичем.