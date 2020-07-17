МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ, Сергей Падалко. Какой эффективный менеджер спасет "Петропавловск" и как это может отразиться на развитии компании? О трехлетней экспертизе, ближайшем внеочередном собрании акционеров. А также о конкуренции с Китаем и "Полиметаллом", новых активах для расширения географии и ресурсной базы рассказал в интервью агентству "Прайм" со-основатель и директор по производству компании Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") Павел Масловский.

- Павел Алексеевич, большая часть скандала, развернувшегося после годового собрания акционеров "Петропавловска", связана с вами. Один из акционеров — ЮГК — предлагает даже привлечь независимую компанию, чтобы она подобрала нового генерального директора для "Петропавловска". Что вы по этому поводу думаете?

– Даже если предположить независимость возможного нового генерального директора и независимость компании, которая его выберет — я считаю, что нельзя взять абстрактного "эффективного менеджера" с рынка, поставить его во главе "Петропавловска", и надеяться на положительный результат.

Речь не о том, что я держусь за кресло. В конце концов, никто не вечен. Я и мои коллеги, с которыми мы создавали компанию, уже близимся к пенсионному возрасту и сами готовимся передать эстафету молодежи. Но важно, чтобы эта передача проходила органично. Если предлагают сменить меня — значит, есть претензия ко всей команде, значит надо менять многих, а это долгий, болезненный процесс с непредсказуемым результатом. В отрасли есть примеры, когда при смене руководства даже не компании, а отдельного предприятия — саму компанию лихорадит снизу доверху. О каком росте или даже просто нормальной работе можно в этом случае говорить?

Я считаю, "Петропавловск" нельзя сравнивать с компаниями, значительная часть стратегии которых состоит в том, чтобы собирать лоскутное одеяло из готовых активов, часть из которых может быть сомнительного качества — приобретенных по минимальной цене.

Мы одна из немногих компаний в отрасли, которые исповедуют комплексный подход, и создали вертикально интегрированную структуру — сами занимаемся геологоразведкой, создаем кадровый потенциал и обучаем сотрудников, ведем научные разработки и проектирование, строим, занимаемся непосредственно золотодобычей. "Петропавловск" изначально создавался, как команда единомышленников, специалистов в разных отраслях. У нас сформирован уникальный многотысячный коллектив, по сути ­- авторская компания с особой корпоративной культурой. Сколько людей обладают компетенцией, чтобы ею управлять, и можно ли их найти на открытом рынке?

- Но незаменимых людей нет, и вы сами говорите, что пора готовить преемника.

– Обеспечить преемственность и сохранить все то, что "Петропавловск" создал и наработал за эти годы, может только носитель нашей корпоративной культуры. Сейчас у нас внутри компании есть новое поколение молодых руководителей, которые ее разделяют. Именно их мы с коллегами видим своими преемниками.

А приход людей, которые не понимают, что "Петропавловск" из себя представляет — лишит не просто перспектив роста компании, но и ее фундаментальную основу.

Управление компанией, — это искусство — поиск тонкого баланса между интересами акционеров, ожиданиями сотрудников, регуляторными рамками, финансовой конъюнктурой, региональной спецификой, объективными сложностями. Наша менеджерская команда этот баланс нашла. Этот подход приносит результат. Свидетельства этому — успешное осуществление масштабного автоклавного проекта, рекордный в отрасли выход автоклавного комплекса на проектные показатели, производственные и финансовые результаты 2019-го года. И после того, как наша команда решила эти сложные и нетривиальные задачи, создается иллюзия, что эти достижения кто-то другой может сохранить и повторить. Но это иллюзия.

- Насколько обоснованы претензии, что компании нужно повышать эффективность, а единственная причина финансовых успехов "Петропавловска" — рост цены на золото?

– Прошедший год показал, что "Петропавловск" в благоприятных внешних условиях способен работать очень эффективно, показывать результаты лучше коллег по отрасли.

Покровский АГК позволяет нам вводить в промышленную эксплуатацию запасы упорных руд, и наращивать производство. Производство металла в 2019 году выросло по сравнению с предыдущим годом на 22% — до 517,3 тысяч унций.

Мы работаем над снижением долга и повышаем его качество, добились соотношения долга к EBITDA, которое позволяет говорить о выплате дивидендов. Очень важный показатель деятельности менеджмента — ЕBITDA — вырос в сравнении с 2018 годом на 45%, при том, что средняя цена продажи золота увеличилась за это время всего на 7%.

Но что еще более важно — компания способна работать не только в благоприятных, но и в очень плохих условиях. Команд, которые способны управлять бизнесом, когда цена на продукцию в два с половиной раза превышает себестоимость очень много. А команд, которые способны развиваться не только на грани рентабельности, а еще и за гранью на рынке нет. Пример такой работы — наш автоклавный проект, который потребовал масштабных инвестиций. Большая часть работ по нему была выполнена в период падения цены на золото. Если бы мы не работали эффективно, думая о будущем в период низких цен на золото — мы бы не смогли сейчас воспользоваться их ростом.

- Вице-президент ЮГК Иванов заявил в ответ на обвинения после собрания акционеров "Петропавловска", что переговоры с акционерами были только о стратегическом развитии компании. Означает ли это, что ЮГК и другие крупные акционеры расходятся во мнении с вами и другими членами совета директоров о развитии компании?

– Мы всегда приветствуем новых инвесторов, компания готова работать с ними на благо всех акционеров. Владение 22,4% позволяет ЮГК назначить кандидата в совет директоров, и мы говорили, что это может быть очень полезным в плане обмена знаниями и опытом.

Мы открыты к обсуждению предложений по стратегии, но от ЮГК не получали этих предложений. Если предыдущий крупный акционер свои предложения высказывал, и мы их обсуждали, то ЮГК своим видением, знанием и опытом не делился. Я сомневаюсь, что ЮГК предложит стратегию, которая послужит интересам всех акционеров.

- Может ли смена совета директоров как-то отразиться на развитии компании?

– Не только может, но обязательно отразится. По всем причинам, о которых мы только что говорили.​

У нас совсем другая корпоративная культура. То, что мы делаем — это долгосрочная стратегия. Это проявляется во всем: в том, как мы подходили к автоклавному проекту, начав с создания научно-исследовательского центра, который объединил лучших специалистов по этой проблематике, какое внимание мы уделяем исследовательской работе в целом. Как мы относимся к формированию человеческого капитала, безопасности, организации обратной связи с сотрудниками, их образованию.

У нас создан собственный колледж, где мы учим сотрудников и повышаем их квалификацию. Это ответственное отношение к окружающей среде. "Петропавловск" уже больше 15 лет публичная компания, торгующаяся в Лондоне, а эта среда формирует очень высокие ожидания от недропользователей в плане корпоративной ответственности и соблюдения принципов устойчивого развития. Но для нас это не только вынужденная необходимость, — это основополагающий принцип нашей деятельности.

Да, такой подход влечет больше затрат, но в конечном счете он повышает эффективность работы компании и приносит ценность акционерам и всем Stakeholders. Стейкхолдеры — это и кредиторы, и сотрудники, и жители населенных пунктов рядом с нашими предприятиями.

Говоря о социальной среде Дальнего Востока, где мы работаем, очень важно понимать её особенности. Это не горнозаводской Урал — здесь совсем другое отношение к природе и ответственности горнодобывающих компаний за ее сохранение. Здесь из старых шахт не текут ручьи веселых расцветок со всем содержанием таблицы Менделеева, дома не сползают в провалы после выработок, а люди не знают, что такое режим "черного неба". И люди это очень ценят. Если приходить работать на Дальний Восток с представлениями об экологии и охране труда, которые считаются относительно приемлемыми в старых промышленных регионах, то ваши собственные сотрудники выступят против. И региональные власти их в этом поддержат.

- Другой ваш акционер выдвинул требование о проведении независимой экспертизы сделок за последние три года.

– Мы публичная компания с прозрачной отчетностью. Нашу деятельность и отчетность — ежегодно, и за последние три года, и ранее — проверяют аудиторы. А в последние годы нашим аудитором была Deloitte Llp.

В связи с ужесточением требований рынка и регуляторов к аудиту отчетности, именно в эти три года все аспекты деятельности "Петропавловска" прошли очень жесткий, глубокий и всесторонний аудит.

Мы не против, пусть будет любая экспертиза, но мы считаем, что это предложение сейчас — это попытка отложить проведение общего собрания, сбить с толку акционеров и оказать агрессивное давление на менеджмент и совет директоров.

- Вы не опасаетесь, что вся эта ситуация отрицательно отразиться на репутации компании, сложится мнение в среде инвесторов о её нестабильности или неопределенности перспектив, несмотря на последние производственные успехи?

– Я вижу, что есть доверие к нашей команде. Это показывает и динамика цены на наши акции. Понимание того, что у руля остается команда, которая привела ее к успеху, дает уверенность инвесторам.

- Есть ли уже приблизительная дата собрания акционеров, где оно пройдёт, с какой повесткой?

– Детали собрания акционеров сейчас прорабатываются, скоро их огласят. Мы со своей стороны считаем, что лучше всего его провести в ближайшее время.

На предыдущем собрании, в силу разных причин не проголосовали почти треть акционеров. Поэтому, при подготовке этого собрания, приоритетная задача команды по связям с инвесторами — работать над тем, чтобы смогли высказать свое мнение все акционеры. И сейчас, на электронную почту, на сайте "Петропавловска" приходят письма от миноритариев, которые достаточно жестко высказываются о действиях ЮГК и просят снабдить их деталями для голосования, чтобы даже своим небольшим количеством акций они могли поддержать нашу руководящую команду.

- "Петропавловск" получает опыт корпоративных конфликтов, который не свойственен, пожалуй, ни одной другой публичной российской компании?

– Не мы инициаторы. Корпоративные конфликты — это тот опыт, которого мы бы предпочли избежать и сосредоточиться на производстве.

- Как вы думаете, какие действия можно ожидать от лондонского регулятора?

– Честного разбирательства и непредвзятости.

- В каком режиме сейчас работает автоклавный комплекс, сколько автоклавов в работе, какая загрузка?

— Как мы уже говорили, введены в строй все четыре автоклава, которые могут работать в любой комбинации. Количество, которое работает в данный момент, зависит от объема и характеристик имеющегося сырья. До конца этого года мы планируем переработать около 320 тысяч тонн концентрата, из них до 150 тысяч тонн будет поступать от третьих сторон, — объемы могут корректироваться в зависимости от рыночных условий. Это всё в значительной степени соответствует нашему плану.

Одновременно мы работаем над увеличением производства упорных концентратов из руд собственных месторождений. Ближайшая задача в рамках достижения этой цели — запуск новой флотационной фабрики на Пионере, который запланирован на четвертый квартал 2020 года. Хочу подчеркнуть, что мы это делаем в соответствии с графиком, несмотря на COVID-19.

- Выросло ли количество поставщиков концентрата по сравнению с 2019 годом, откуда они?

– Количество поставщиков по сравнению с прошлым годом увеличилось. Сейчас мы успешно конкурируем с Китаем, который раньше был основным покупателем российских и казахстанских упорных концентратов.

- Есть ли конкуренция за сторонний концентрат, например, с "Полиметаллом"?

– Большое значение имеют характеристики концентрата. "Петропавловск" уникален тем, что благодаря технологическим параметрам Покровский АГК, — по температуре, давлению, ряду внедренных ноу-хау может одновременно работать с концентратами, обладающими различными характеристиками. Покровский АГК также может работать с исходным сырьем, которое не может перерабатывать "Полиметалл", прежде всего, с рудами двойной упорности.

Сегодня Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат — это единственное предприятие в России, которое может работать с концентратами такого типа. А нашим основным конкурентом, скорее, является Китай.

- Есть следующий крупный капитальный проект, на чём сосредоточится компания?

– Принимая решение об инвестициях, компания руководствуется основными приоритетами: повышением прибыли акционеров и укреплением баланса за счет сокращения задолженности.

Но существует ряд проектов с очень высокой доходностью, которые мы рассматриваем в этом контексте. Это увеличение производственной мощности флотационного комбината на Маломыре и, возможно, также на Пионере, поскольку это позволит нам перерабатывать больше собственных упорных концентратов, что более прибыльно, чем переработка сторонних.

- Как компания использует высокие цены на металл, может, вовлекаются в отработку более бедные участки?

– Подход компании к добыче состоит в том, чтобы изначально складировать руду с разными содержаниями. И зависимости от динамики цен на золото некоторые запасы с более низким содержанием могут становиться более экономичными — тогда их подают на переработку и обогащение без создания дополнительных затрат на добычу, поскольку они уже извлечены.

Компания увеличила свои допущения по цене золота для расчета ресурсов, что приведет к увеличению запасов на границах карьеров и, следовательно, к увеличению объема руды, которая потенциально может быть добыта в будущем.

- Какие ожидания по затратам на год? Повлияет ли на затраты COVID-19?

– В настоящее время у нас есть ориентир по TCC в размере 700-800 долларов за унцию без учета концентрата от третьих сторон. Основными дополнительными расходами на деятельность компании в связи с COVID-19 являются расходы на оплату труда работников в течение 14-дневного периода карантина в начале каждой смены, а также обеспечение дополнительных мер безопасности, рекомендуемых Роспотребнадзором. Мы не ожидаем, что эти затраты существенно повлияют на TCC на этот год.

- Есть ли долгосрочные планы по объемам производства?

– В среднем, "Петропавловск" ориентируется на производство 600-700 тысяч унций (18,7-21,8 тонны) в год в течение 2021-2024 годов. Это учитывает переработку собственных упорных и неупорных руд, а также высококачественных упорных концентратов третьих сторон.

- Какой объем ГРР запланирован на 2020 год? Какой бюджет, на каких объектах?

– Разведка у нас относительно стабильна из года в год, и в 2020 году мы намерены направить на эти цели 10-15 млн долларов, сосредоточив усилия на площадях и участках рядом с действующими предприятиями для поиска упорных и неупорных руд. Мы придерживаемся этой стратегии на протяжении многих лет, и она неизменно позволяла нам продлевать жизнь предприятий и обеспечивать их ресурсной базой. У нас большой опыт разведки и мы всегда стремились восполнять свои запасы.

- Есть ли планы по приобретению новых активов? Какая их география предпочтительна?

– В настоящее время у компании нет планов по приобретению новых активов. Но мы видим, что в стране есть очень интересные объекты, имеющие высокие содержания или низкий коэффициент вскрыши, или обладающие хорошей инфраструктурой, но содержащие упорные руды, которые теперь мы можем перерабатывать. Это наше преимущество. Так что возможно в перспективе будем рассматривать проекты или лицензии с низкой стоимостью и высокой доходностью, которые появятся на рынке. А поскольку упорные концентраты можно транспортировать на большие расстояния к Покровскому АГК, мы в целом можем рассматривать активы за пределами Амурской области, но предпочитаем оставаться в России.

- Какие ваши ожидания по ценам на золото до конца года?

– Мы закладываем консервативную оценку золота на основе консенсус прогнозов ведущих банков. В частности, прогноз до конца 2020 года — 1750 долларов за унцию.

- Планы по выплате дивидендов? Принято ли принципиальное решение?

– Если "Петропавловск" останется на той же траектории роста, то сможет выплатить дивиденды в 2021 году; диалог с акционерами по этому вопросу уже идет. Приоритетом были инвестиции в активы и погашение долга, но, учитывая, что отношение чистой задолженности к EBITDA по состоянию на 31 декабря 2019 года составляла 2/1, а на этот год прогнозируется показатель около 1/3 — "Петропавловск" намерен разработать и внедрить дивидендную политику в ближайшее время.

- Исходило ли предложение о листинге на Московской бирже от кого-то из акционеров — ЮГК или Prosperity Capital?

– Идея листинга на Московской бирже принадлежала менеджменту "Петропавловска". Соответствующее решение было принято гораздо раньше, и работа начата еще до того момента, когда они стали акционерами компании.