ОПЕК+ УВЕЛИЧИЛА КВОТЫ НА ДОБЫЧУ

В среду, 15 июля, страны-участницы ОПЕК+ согласовали смягчение условий сокращения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. С августа общий объем снижения производства до конца этого года составит 7,7 млн баррелей в сутки вместо 9,7 млн баррелей, как было в мае-июле. Новый уровень ограничений, скорее всего, будет действовать до конца года, а затем вплоть до мая 2022 года совокупные квоты сократятся до 5,8 млн баррелей, считают эксперты. В Минэнерго уже придумали, куда направить максимальный объем от увеличения добычи по сделке ОПЕК+ в августе — были даны рекомендации о приоритете внутреннего рынка. Именно туда должны пойти дополнительные баррели. ОПЕК+ даст нефтяному рынку глоток свежего воздуха

Днем ранее, 14 июля, аналитики ОПЕК улучшили прогноз по снижению глобального спроса на нефть в 2020 году на 130 тысяч тонн, до 90,72 млн баррелей. Прежняя оценка спроса составляла 90,59 млн баррелей. Согласно прогнозу ОПЕК, спрос на нефть вырастет до 97,72 млн в 2021 году, что на 1,95 млн тонн меньше, чем в 2019 году, в связи с беспрецедентным и разрушительным влиянием пандемии на мировую экономику и фундаментальные показатели рынка нефти. Постепенное восстановление рынка ОПЕК ожидает во второй половине 2020 года.

УБЫТКИ "ГАЗПРОМА"

Впервые с 2015 года "Газпром" получил убыток по МСФО в первом квартале 2020 года — он составил 116,249 млрд рублей против прибыли год назад в 535,908 млрд рублей. Выручка компании сократилась с начала года на 24% и составила 1,74 трлн рублей. EBITDA "Газпрома" упала до 493,023 млрд рублей, а чистый долг вырос на 18% — до 3,74 трлн рублей.

Как отмечает компания, убыток в основном связан с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте из-за роста курсов доллара и евро по отношению к рублю. Кроме того, общий объем освоения инвестиций на 2020 год составил более 1,6 трлн рублей. Внешние условия, в которых "Газпром" и отрасль в целом работают в 2020 году, оцениваются аналитиками как крайне неблагоприятные, поэтому свои финансовые результаты за первый квартал компания называет "неплохими". При этом и в будущем ее ожидают серьезные расходы – по оценке "Газпрома", в 2020 году капзатраты даже после оптимизации составят 1,3 трлн рублей. На фоне убытка компании пришлось объявить об индексации отпускных цен на газ в среднем на 3%. Вопрос уже согласован с регулирующими органами, и сейчас решение находится на стадии оформления. "Газпром" для дивидендов-2020 учтет скорректированную прибыль за I квартал в 288 млрд рублей

СПРАВКА ВМЕСТО КАРАНТИНА

С 15 июля в России отменена обязательная двухнедельная изоляция для въезжающих в страну. Теперь приезжающим требуется лишь справка, подтверждающая отсутствие COVID-19. При этом анализ должен быть взят не ранее, чем за три дня до прибытия в страну. В том случае, если по приезде в Россию гражданин не предоставит такую справку, его обяжут пройти тест на коронавирус в течение следующих трех дней. В Роспотребнадзоре отметили, что данная процедура одинакова как для иностранцев, так и для российских граждан, возвращающихся на родину. Справку можно предоставить на русском или английском языке.

Также с понедельника, 13 июля, в Москве отменили режим обязательного ношения масок на улицах, однако требование соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и ношения средств индивидуальной защиты в транспорте, медучреждениях, магазинах и других общественных местах по-прежнему сохраняется. Свою работу с понедельника возобновили культурные, учебные и развлекательные учреждения, а вот проведение массовых мероприятий все еще запрещено.

APPLE ПОДОБРАЛАСЬ К SAUDI ARAMCO

Во вторник, 14 июля, капитализация американской корпорации Apple достигла почти 1,7 трлн долларов, приблизившись по значению к стоимости самой дорогой компании мира — Saudi Aramco. По данным торгов, капитализация Saudi Aramco составляла примерно 1,78 трлн долларов. После проведения IPO саудовской компанией в декабре 2019 года ее стоимость оценивалась почти в 2 триллиона долларов, показатель у Apple тогда был почти вдвое меньше — 1,2 трлн.

IPO Saudi Aramco стало крупнейшим за всю историю финансовых рынков по стоимости проданных акций — 25,6 млрд долларов. Предыдущим рекордсменом была китайская компания Alibaba, которая в 2014 году собрала на размещении 25 млрд долларов. Apple до IPO Saudi Aramco по итогам 2018 года стала первой в мире компанией с рыночной капитализацией в триллион долларов. Теперь она вновь подбирается к лидерству.

ДЕТСКИЙ КОНТЕНТ ПОД ПРИСМОТРОМ

"Сбербанк" и ФГУП "Союзмультфильм" заключили сделку о создании совместного предприятия: ООО "Союзмультфильм". Банк не только выкупил 80% ООО "Союзмультфильм", но и намерен на первом этапе инвестировать в развитие российской анимации 1 млрд рублей. Ранее Сбербанк заявлял, что вместе с "Союзмультфильмом" будет развивать платформу для производства медиа-контента. Банк планирует предоставить студии доступ к своим суперкомпьютерам и клиентской аудитории, однако в творческие процессы вмешиваться не собирается.

Киностудия будет создавать уникальный контент, в первую очередь, для детской анимации. Также там будут производиться новые проекты киностудии — сериалы для дошкольников и школьников, полнометражные фильмы для семейной аудитории. В рамках долгосрочной стратегии киностудия планирует создавать совместные предприятия с международными игроками, сотрудничать с дистрибьюторами в Европе, Азии и увеличивать экспорт. У игроков глобальные планы – сделать "Союзмультфильм" лидирующим игроком не только на российском рынке, но и на мировом рынке.

ТУРЦИЯ УЖЕ БЛИЗКО Осталось совсем недолго. Когда россияне смогут вернуться на турецкие пляжи

Россия и Турция договорились возобновить авиасообщение, при этом точной даты начала полетов пока нет. Авиакомпания Turkish Airlines заявила, что планирует возобновить перелеты в Россию с 1 августа. На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечается, что это не первый анонс авиакомпании о возобновлении полетов в российские города. Ранее турецкая авиакомпания сообщала о запуске рейсов с 16 июля в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар, а затем отменила все полеты. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 июля в разговоре с журналистами заявил, что, во время телефонного разговора глав России и Турции была затронута тема восстановления авиасообщения между странами. Президенты отметили, что стоит начать переговоры по этому вопросу и поручили это соответствующим ведомствам.

Тем временем премьеры России и Белоруссии обсудили возобновление авиасообщения – даты не назывались, но по итогам стало известно, что это произойдет "в ближайшие дни". Открытие Белоруссии станет "окном в мир" для россиян, желающих выбраться за рубеж, пока границы закрыты. В первую очередь, речь идет о турецких курортах. Однако эксперты не думают, что белорусская "лазейка" приведет к значительному оттоку отдыхающих с внутренних направлений: она достаточно сложна и затратна, поэтому будет востребована лишь у жителей Москвы и ряда крупных городов. Окно в Европу. Как открытие границы с Белоруссией отразится на российском туризме

АТАКА НА ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

В четверг социальная сеть Twitter подверглась масштабной хакерской атаке. Были взломаны около 130 аккаунтов, в том числе, бизнесменов, политиков и знаменитостей. Злоумышленники провели более 300 транзакций на биткоин-адресе на сумму примерно 112 тысяч долларов. Как выяснилось позднее, неизвестные разместили однотипные объявления с небольшими вариациями в аккаунтах ряда селебрети. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере. Первой жертвой стал основатель Tesla Илон Маск. В число пострадавших от взлома также попали кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, миллиардер Билл Гейтс и другие.

Портал Vice со ссылкой на хакеров, организовавших взломы, пишет, что атака произошла при участии сотрудника Twitter. По их словам, они заплатили одному из представителей компании за доступ к внутреннему сервису социальной сети. В самом Twitter ответили, что проводят расследование по этому поводу. В компании хотят установить, смогли ли хакеры получить доступ к "не подлежащей разглашению" информации. Сообщается, что расследование займет несколько дней.