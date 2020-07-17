МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в первом полугодии выросла почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,607 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании за отчетный период сократилась на 4,7% и составила 448,487 миллиарда рублей.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% — привилегированные.