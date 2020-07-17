БРЮССЕЛЬ, 17 июл — Dow Jones. В пятницу начнется первая за пять месяцев очная встреча лидеров Европейского союза. Есть надежда, что у них имеется достаточно человеколюбия, чтобы договорится о выделении 1,8 трлн евро на вывод блока из спровоцированного коронавирусом кризиса.

Прошло уже несколько недель после того, как европейские институты предложили выделить беспрецедентные суммы в сотни миллиардов евро для поддержки европейской экономики в виде совместно финансируемого долга, а мнения правительств по существенным элементам этого предложения по-прежнему сильно расходятся. Вряд ли на этой неделе соглашение будет достигнуто. Есть мнение, что на это может уйти несколько недель.

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала в пятницу утром, что предстоят очень трудные переговоры.

"Должна сказать, что расхождения пока очень и очень большие, и я не уверена, что на этот раз нам удастся найти решение", — сказала она.

Один только созыв этого саммита потребовал тщательного планирования, чтобы он не стал причиной массового распространения коронавируса. Журналистов не пригласили. Участниками велено носить маски, а их высокопоставленные помощники будут по очереди ждать в коридорах, чтобы в зале заседаний было меньше людей.

Лидеры 27 стран ЕС и несколько руководителей европейских институтов будут заседать в зале, рассчитанном на 300 человек, чтобы соблюсти социальную дистанцию. В здании будут дежурить врачи.

Участникам саммита предстоит прийти к соглашению по двум крупным, политически чувствительным и взаимосвязанным программам. Первая – это обычный бюджет ЕС на семь лет, выполнение которого должно начаться в следующем году и закончиться в 2027 году. Еврокомиссия предложила, чтобы расходная часть бюджета составила более 1 трлн евро.

Второй вопрос – это создание специального фонда восстановления экономики после пандемии, в который предложено вложить 750 млрд евро. Здесь больше всего возражений вызывает предложение Еврокомиссии формировать фонд за счет заимствований на рынке облигаций, чтобы профинансировать расходы на 500 млрд евро в виде грантов странам-участницам и на 250 млрд евро – в виде займов.

План восстановления предполагает сфокусировать фонды ЕС на наиболее пострадавших от пандемии странах, особенно на Юге Европы. По мнению авторов плана, обещание большой экономической помощи с начала следующего года позволит таким странам, как Италия, Испания и Греция, увеличить расходы уже сейчас, не опасаясь, что их долги достигнут уровней неустойчивости.

Сроки критически важны. Чрезмерное промедление создаст в этих странах препятствия для расходов, направленных на преодоление кризиса. Предусмотренные бюджетом общеевропейские проекты — от строительства мостов до субсидирования природоохранных мер в ЕС – не начнутся в следующем году, если соглашение не будет быстро достигнуто.

"Достижение соглашения о финансировании потребует ото всех тяжелой работы и политической воли, — написал в среду лидерам ЕС председатель саммита Шарль Мишель. – Время пришло. Соглашение необходимо".

Идею быстрого одобрения соглашения сильнее всех продвигают локомотивы ЕС – Франция и Германия. В мае они совместно поддержали ключевой элемент плана восстановления – идею позволить Еврокомиссии массированно выпускать долговые обязательства. В оппозиции им находится группа консервативных стран во главе с Нидерландами, которые обеспокоены там, что ЕС превратится в механизм массового перераспределения благосостояния, что поддержит движения евроскептиков в их странах.

Для одобрения соглашения требуются голоса всех 27 стран ЕС. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал в пятницу утром, что вероятность достижения соглашения составляет в эти выходные составляет менее 50%.

По словам представителей Германии и Франции, планы расходов – это ответ на экономические и политические угрозы существованию блока. Почти все страны ЕС к весне оказались в глубокой рецессии в результате принятых карантинных мер, напряженность между богатыми странами Севера и проблемными странами Юга усилились ранее в этом году, и некоторые лидеры предупреждали, что просуществовавший семьдесят лет союз может распасться.

Эпидемиологическая ситуация намного улучшилась, и экономики возобновили работу, но представители Германии предупреждают, что позднее в этом году возможна волна увольнений и роста долга, что усилит популистские настроения.

Среди прочего, сохраняются противоречия по вопросам о размерах расходов, соотношении грантов и займов, критериях соответствия стан получению финансирования и его условиях.

Прозвучавшее перед саммитом требование правительства Нидерландов углубило противоречия. Очень огорчившись тем, что ЕС намерен раздавать профинансированные долгом гранты, Нидерланды просигнализировали о том, что одобрят план при условии сокращения многолетнего бюджета и предоставления им возможности наложить вето на выделение грантов, если их получение не сопровождается серьезными реформами.

Другие страны опасаются, что предоставление права вето одной из стран может остановить выполнение планов расходов и политизирует процесс. В качестве компромисса Мишель предложил утверждение выделения грантов значительным большинством государств-участников. Представители Нидерландов ответили, что этого мало: правительство и парламент страны должны иметь возможность выражать свои взгляды, если Нидерланды принимают на себя долю общего долга.

Рютте обещал не поддаваться давлению.

"Я не из марципана сделан, — сказал он 10 июля. – Я справлюсь".

— Автор Laurence Norman, laurence.norman@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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