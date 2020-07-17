МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в июне увеличилось на 17,3% по сравнению с пересмотренным показателем мая и составило 1,186 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста количества новостроек до 1,169 миллиона с первоначального значения мая в 974 тысячи. При этом показатель мая был пересмотрен в сторону увеличения — до 1,011 миллиона новостроек.