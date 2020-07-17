МИНСК, 17 июл — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российская сторона считает важным создать на пространстве ЕАЭС специализированную информационную систему в сфере трудовой миграции, также было бы полезным участие Евразийского банка развития в проработке цифрового проекта для поиска вакансий.

"На площадке ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия – ред.) идет работа над предложенным Россией цифровым проектом "Унифицированная система поиска "Работа без границ". Мне кажется, здесь также было бы полезным, чтобы наш ЕАБР — банк развития — принимал в этом участие", — сказал Мишустин в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета.

Он напомнил, что этот проект обеспечит доступ к информации о вакансиях и соискателях на соответствующих ресурсах государств-членов союза.

"Считаем важным также создать специализированную информационную систему в сфере трудовой миграции", — заявил российский премьер.

Глава кабмина уточнил, что нормативные и проектные аспекты формирования цифровой повестки ЕАЭС будут обсуждаться и в рамках нынешнего заседания межправсовета.

"Принятые нами решения заложили уже достаточно прочный фундамент для совместной работы, стартовали первые цифровые проекты в таких значимых отраслях, как промышленность, транспорт, рынок труда", — добавил Мишустин.