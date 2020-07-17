ЛОНДОН, 17 июл /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Заключение торговой сделки по Brexit между Великобританией и ЕС станет сигналом уверенности в восстановлении мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такое мнение в пятницу высказал кандидат на пост генерального директора ВТО от Британии Лиам Фокс в ходе пресс-конференции.

"Я надеюсь, как я всегда надеялся, Британия достигнет с ЕС открытой и либеральной торговой сделки по Brexit", — сказал он, выступая в штаб-квартире ВТО в Женеве.

Фокс подчеркнул, что заключение торгового соглашения важно не только для обеих сторон, но и в условиях, когда мировая экономика испытывает кризис из-за пандемии коронавируса.

"По мере того, как мировая экономика попала под удар пандемии, и согласно прогнозу ОЭСР, мировой ВВП в первом полугодии 2020 года упадет на 13%, а безработица может достигнуть максимума со времен великой депрессии, в этих условиях достижение соглашения позитивно не только потому, что это хорошо для этих двух сторон, но и потому что это знак уверенности для глобальной экономики, знак того, что будет восстановление (экономики) после пандемии", — отметил он.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС.

В настоящее время стороны ведут переговоры по заключению торгового соглашения после окончательного Brexit. Однако за несколько месяцев переговоров существенного прогресса достигнуто не было.

Власти Великобритании неоднократно заявляли, что не будут продлевать переходный период и в случае неудачи на переговорах готовы выйти из ЕС без сделки.