МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Межправительственный совет ЕАЭС (ЕМПС) поручил совету Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердить базовую организационную и технологическую модель системы маркировки, которая будет применяться в будущем для новых маркируемых товаров, говорится в сообщении ЕЭК.

"Дано поручение совету Евразийской экономической комиссии – утвердить базовую организационную и технологическую модель системы маркировки, которая будет применяться в дальнейшем в отношении новых групп маркируемых товаров. Таким образом, удастся не допустить возникновения барьеров на рынке Союза, связанных с различными стандартами национальных систем маркировки",- говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министры на заседании в четверг в целом согласовали системные подходы к введению маркировки товаров и приняли соответствующий документ. "Документом установлен срок внесения государствами-членами уведомлений о намерении ввести маркировку на своей территории – не позднее девяти месяцев до запрета на оборот немаркированной продукции", — отмечает комиссия.

Внимание государств ЕАЭС также акцентируется на необходимости избегать излишней нагрузки на бизнес при наличии других систем контроля, помимо маркировки — для этого предлагается на национальном уровне оптимизировать требования соответствующих механизмов.

"В ходе заседания межправсовета стороны обсудили предложение Российской Федерации о введении маркировки молочной продукции и договорились продолжить работу в рамках процедур, установленных Соглашением о маркировке товаров средствами идентификации", — подчеркивается в сообщении.