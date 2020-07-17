МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале упали на 8% после роста на 1,2% в первом, по итогам полугодия снизились на 3,7%, следует из материалов, опубликованных на сайте Росстата.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, во втором квартале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 8%, в I полугодии 2020 года по сравнению с I полугодием 2019 года снизились на 3,7%", — говорится в документе.

В публикации Росстата также пересмотрены данные по динамике реальных располагаемых доходов россиян в первом квартале. По данным ведомства, они выросли в первом квартале на 1,2% вместо снижения на 0,2% по предыдущей оценке.

Росстат в марте 2019 года объявил, что приостанавливает публикацию ежемесячных данных о денежных доходах и будет публиковать эти сведения ежеквартально. Впоследствии ведомство представило результаты ретроспективных расчетов динамики денежных доходов населения за 2013-2018 годы, выполненных по обновленной методологии. В эти годы максимальное снижение реальных располагаемых доходов достигало 5,6% — в третьем квартале 2015 года и в четвертом квартале 2016 года.

По данным Росстата, в 2019 году реальные располагаемые доходы населения выросли на 1%.

Статистическое ведомство также подсчитало, что реальные зарплаты в РФ в мае 2020 года выросли на 1% в годовом выражении после снижения на 2% в апреле.

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По сравнению с апрелем реальные зарплаты в РФ в мае выросли на 2,4%. В январе-мае реальные зарплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3,4%.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2020 года составила 50747 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 4% (в январе-мае 2020 года — на 6,2%)", — говорится также в документе.

В целом доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2020 года снизилась до 12,6% против 14,3% годом ранее.

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2020 года, по предварительным данным, составила 18,6 миллиона человек или 12,6% населения, следует из данных Росстата. В первом квартале 2019 года доля россиян, проживающих за чертой бедности, составляла 20,9 миллиона человек или 14,3%.

Величина прожиточного минимума за первый квартал 2020 года в расчете на душу населения составила 10 843 рубля, в том числе среди трудоспособного населения — 11 731 рубль, среди пенсионеров — 8 944 рубля, среди детей — 10 721 рубль. При этом стоимость минимального набора продуктов питания в потребительской корзине по состоянию на первый квартал 2020 года составила 5 078 рубля.

Снижение уровня бедности в России — одна из целей указа президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года", который был подписан в мае 2018 года.

По предварительным данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2019 году снизилась до 12,3% населения страны с 12,6% в 2018 году. В 2019 году число россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума составило 18,1 миллиона человек (18,4 миллиона в 2018 году).