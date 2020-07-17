МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в июне 2020 года сократился на 7,7% в сопоставимых ценах по сравнению с июнем прошлого года, снижение показателя за шесть месяцев текущего года составило 6,4% в годовом выражении, говорится в оперативном докладе Росстата.

Сокращение розничных продаж в РФ началось в апреле, оно произошло впервые с февраля 2017 года. Оборот розницы в апреле уменьшился на 23,2% в годовом выражении — рекордное падение за все время наблюдений. Снижение показателя было связано с ажиотажными закупками россиян в марте на фоне новостей о коронавирусе, а также с ограничениями из-за COVID-19. В мае падение продолжилось — продажи сократились на 19,2%.

По сравнению с маем 2020 года оборот розничной торговли в июне текущего года увеличился на 15,8%. В денежном выражении показатель в июне составил 2,624 триллиона рублей, в январе-июне — 15,177 триллиона.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в июне уменьшился на 3,7% к июню прошлого года — до 1,321 триллиона рублей, а по сравнению с маем текущего года он показал рост на 5,4%. В январе-июне показатель снизился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7,749 триллиона рублей.

В свою очередь оборот непродовольственной розницы в июне сократился на 11,3% в годовом выражении — до 1,302 триллиона рублей, в месячном выражении он вырос на 28,8%. В январе-июне продажи непродовольственных товаров в розничной торговле уменьшились на 10,7% в годовом выражении и составили 7,429 триллиона рублей.

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в июне осталась выше 50%, хотя и снизилась по сравнению с маем — она составила 50,4% против 48% в июне 2019 года и 55,4% в мае текущего года. Доля непродовольственных товаров составила в июне 49,6% против 52% годом ранее и 44,6% в мае.