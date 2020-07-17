МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Безработица в России в июне выросла до 6,2% с 6,1% в мае, в том числе количество официальных безработных составило 2,8 миллиона человек, следует из данных оперативного доклада Росстата.

"В июне 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,2% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — говорится в документе.

При этом, по данным Роструда, в органах службы занятости зарегистрированы в качестве безработных 2,8 миллиона человек, в том числе 2,6 миллиона человек получали пособие по безработице.

В мае, по данным Росстата, 4,5 миллиона человек в РФ в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные по методологии МОТ. При этом в органах службы занятости, по данным Роструда, было зарегистрировано 2,1 миллиона человек, в том числе 1,9 миллиона человек получали пособие по безработице.

Таким образом, общая численность безработных в июне по сравнению с маем выросла менее чем на 100 тысяч человек. При этом количество официально зарегистрированных безработных за месяц увеличилось на 644 тысячи человек, или на 30%, а по сравнению с июнем прошлого года — в 3,7 раза (с 746 тысяч человек).

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.

Последний раз безработица в РФ на уровне 6% была зарегистрирована весной 2016 года. В целом уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум — 4,3%.