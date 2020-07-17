МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Объем платных услуг населению в России в июне 2020 составил 576,2 миллиарда рублей и снизился на 34,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные из оперативного доклада Росстата.

В месячном выражении, как следует из доклада, зафиксирован рост на 8,5%. За первое полугодие произошло снижение показателя на 19,9% в годовом выражении.

Минэкономразвития ожидает, что объем платных услуг населению по итогам текущего года упадет на 10%, в следующем году вырастет на 5,6% с последующим замедлением до 3,3% в 2022 году и 3% в 2023 году.