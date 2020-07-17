МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, направленный на стимулирование жилищных сбережений граждан, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ вводит в оборот договор жилищных сбережений, который банки смогут заключать с гражданами в целях накопления ими на счетах средств для последующего приобретения жилья с получением кредита на эти цели. Причем средства на счет жилищных сбережений могут поступать как от клиента, так и от других лиц, а открывать такой счет можно будет только в банке, входящем в систему страхования вкладов.

"Сберегательные операции данного вида широко используются за рубежом, в том числе в европейских странах, в качестве механизма накопления гражданами средств для последующего приобретения жилья. Для банковской системы долгосрочные жилищные сбережения граждан являются источником длинных пассивов, используемых прежде всего для финансирования строительства жилья", — поясняют разработчики.

Согласно проекту, банки смогут принимать и зачислять средства на счет жилищных сбережений на срок не менее года. По истечении этого срока банк должен будет возвратить вкладчику всю сумму с процентами, а также предоставить ему целевой кредит, на условиях и в порядке, предусмотренных договором жилищных сбережений. Этот кредит предоставляется на приобретение жилья или финансирование участия в долевом строительстве, индивидуального жилищного строительства либо иного улучшения его жилищных условий.

Однако банк будет вправе отказать в выдаче такого кредита в ряде случаев. Среди них существенное снижение индивидуального рейтинга клиента, возбуждение в отношении клиента исполнительного производства или производства по делу о банкротстве, включение клиента в перечни лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения, отмыванию преступных доходов. В то же время граждане смогут отказаться от заключения договора целевого кредита полностью или частично, уведомив об этом банк до установленного срока его заключения.

На жилищные сбережения граждан будет распространяться система страхования, а возмещение по счету жилищных сбережений будет выплачиваться при наступлении страхового случая в пределах 3 миллионов рублей. При реализации региональной программы жилищных сбережений субъекты РФ смогут устанавливать дополнительные требования к банкам – участникам такой программы. Используя средства жилищных сбережений на улучшение жилищных условий, гражданин сохраняет право на полученные социальные выплаты из бюджета региона, указывают разработчики. В случае принятия закон вступит в силу с 2021 года.