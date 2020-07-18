МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Слухи о деноминации, периодически разгорающиеся в России, вспыхнули в июле с новой силой на фоне высказанной экспертами идеи о том, что пора зачеркнуть лишние нули на купюрах из-за избытка наличных денег в обращении. Тема вызвала настолько живой интерес и привлекла внимание общественности, что главе ЦБ Эльвире Набиуллиной пришлось выступить с опровержением. Никакой деноминации в России не рассматривается, с номиналами денежных купюр в стране всё в порядке, заверила она. "Гознак" не печатает никакие другие банкноты, кроме тех, которые сейчас находятся в обращении, подтвердил и замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Такой ажиотаж неудивителен: всякий раз, когда российские власти проводили деноминацию, это сопровождалось потерей сбережений и фактическим ростом цен. Наиболее свежий пример – деноминация 1997 года, которая была проведена с коэффициентом 1000:1, то есть одному новому рублю соответствовали 1000 старых. Целью было справиться с "зашкаливающей" инфляцией, но по факту процесс совпал с девальвацией рубля по отношению к доллару в четыре раза, что привело к дефолту и тяжелому экономическому кризису. Никакой деноминации в России не рассматривается, заявила Набиуллина

ПРЕДПОСЫЛОК НЕТ

Однако в настоящее время оснований для подобных мер нет, уверены опрошенные "Прайм" эксперты. "Идея с деноминацией сейчас – это хайп, основанный на фантазиях отдельно взятого "аналитика", в условиях сезонно низкого потока экономических и корпоративных новостей", — считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

В текущих реалиях деноминация не нужна – у нас нет скачков инфляции, наоборот, она на низком уровне, что позволяет ЦБ проводить смягчение монетарной политики. Курс национальной валюты на фоне сложной внешней конъюнктуры сравнительно стабилен. При этом мы находимся ещё только в начальной точке экономического кризиса.

"Всё это указывает на то, что нет предпосылок для проведения деноминации, которая не решит проблему резкого роста объема наличности в обращении. Нужно воздействовать на первопричину, а не на следствие. Такая мера в текущей ситуации может вызвать всплеск неопределенности, испугать население и подтолкнуть к увеличению наличных в иностранной валюте как способе защиты", — считает эксперт.

Традиционно необходимость деноминации возникает в случаях гиперинфляции, когда большое число нулей создает дискомфорт в денежных расчетах и учете. Но в последние годы в России наблюдается рекордно минимальная инфляция за всю новейшую историю, согласен главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

При этом эксперты признают, что у деноминации есть не только минусы, но и плюсы. Первых, конечно, больше. По словам начальника аналитического отдела "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, большого экономического смысла в предлагаемой процедуре нет — зачеркивание двух (или нескольких) нулей на купюрах мало что меняет.

А вот сопряженные расходы по переходу на новые номиналы были бы весьма значительными. Это печать новых купюр, перенастройка денежных автоматов, затраты ресурсов и времени государства, банков и населения на массовый обмен купюр. "Но главным отрицательным моментом предлагаемой идеи является долгосрочное снижение доверия к рублю. Связанные с возможной деноминацией беспокойства (вместе со снижением продажи валюты Минфином) уже подогревают интерес к покупкам доллара, провоцируя снижение рубля. Даже сами подобные обсуждения деноминации создают повод для нервозности народа в это совсем непростое время", — считает эксперт.

Говоря о пользе деноминации, он заметил, что замена на новые бумажные рубли могла бы помочь выявить незадекларированные доходы. Однако возможности контроля наличных при обмене на новые номиналы купюр будут эффективными только в том случае, если одновременно вводить ограничения по обмениваемым суммам. Но негативный эффект от такой меры тоже, скорее, перевешивает бонусы от разового контроля наличной денежной массы. А вот часто упоминаемый положительный момент возвращения в оборот копеек не стоит считать слишком важным и весомым фактором, добавил он.

И, пожалуй, одним из наиболее весомых аргументов против деноминации является соображение стабильности. Резкие изменения в сфере, призванной быть максимально консервативной, скорее, вредны. Поэтому полагаем, что в ближайшее время эту весьма спорную процедуру проводить не имеет смысла, заключил Подлевских.​ ​