МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении рейтинга России на уровне "BBB-" служит подтверждением, что политика правительства обеспечивает маркоэкономическую стабильность на фоне крайне волатильной внешней конъюнктуры, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

В пятницу S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.

"Подтверждение кредитного рейтинга Российской Федерации на прежнем уровне — свидетельство того, что консервативное бюджетное планирование, политика инфляционного таргетирования и строгое следование бюджетному правилу, сохранение которого недавно подтвердил президент Российской Федерации Владимир Путин, позволяют российской экономике успешно абсорбировать внешние шоки", — сказал Силуанов.

Он добавил, что ввиду резкого снижения цен на нефть и замедления темпов роста мировой экономики на фоне распространения эпидемии коронавирусной инфекции более чем в 80% случаев пересмотра международными рейтинговыми агентствами кредитных рейтингов стран-экспортеров сырьевых ресурсов принимались решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему.