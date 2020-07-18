МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил изменения в правила проведения закупочных и товарных интервенций на рынке зерна, согласно которым в отдельных случаях государство сможет продавать зерно по цене ниже закупочной, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.

"Государство в отдельных случаях сможет продавать зерно из госфонда по цене ниже закупочной. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что при принятии такого решения будет действовать индикатор допустимой минимальной цены – формула ее определения также содержится в постановлении. В частности, для расчета будет использоваться цена одной тонны сельхозпродукции за вычетом затрат на хранение и страхование запасов, а также на обслуживание кредитов компании-агента, взятых для закупки зерна в госфонд.

"Разницу между минимальной ценой реализации сельхозпродукции и ценой закупки в интервенционный фонд агенту компенсирует государство для возмещения его затрат. Это предусмотрено еще одним постановлением, которое подписал председатель правительства", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что изменения позволят более гибко подходить к управлению запасами сельхозпродукции в госфонде.