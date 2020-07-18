БРЮССЕЛЬ, 18 июл — ПРАЙМ. Лидеры стран Европейского союза во второй решающий день саммита в Брюсселе пытаются найти общий выход из тупиковой ситуации, в которой они оказались накануне по итогам нескольких раундов совместных переговоров и двусторонних консультаций по пакету мер восстановления европейской экономики после кризиса коронавируса.

Пленарное заседание началось в субботу в 11.30 (12.30 мск), но уже в час дня глава Евросовета Шарль Мишель объявил очередной перерыв и переход к двусторонним консультациям.

В преддверии саммита глава Евросовета Шарль Мишель обнародовал свои предложения по фонду восстановления и многолетнему бюджетному плану ЕС, которые необходимо согласовать одним пакетом. Речь идет о плане восстановления в 750 миллиардов евро, 500 миллиардов из которых будут выдаваться в виде субсидий, а 250 — в виде займов. Все средства фонда должны быть освоены до 2026 года. Также на саммите обсуждается финансовый план ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро.

НОЧНОЙ ТУПИК

По данным СМИ, в пятницу ближе к ночи дискуссия лидеров ЕС разладилась из-за непримиримых позиций условных "доноров" и "получателей" средств из будущего фонда восстановления экономики, которые так и не смогли договориться об управлении фондом и о механизмах предоставления и контроля использования финансовой помощи.

Выстроенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем первоначальный график, который предполагал согласование в первый день структурных вопросов пакета, а во второй — его размеров, рухнул и вынудил организаторов саммита не только спешно за ночь готовить скорректированные предложения, но и пытаться уместить в расписание второго дня встречи все нерешенные накануне важнейшие вопросы.

РАЗНОГЛАСИЯ

Самую непримиримую позицию продемонстрировали Нидерланды, против которых единым фронтом выступили Испания и Италия. Гаага готова поддержать серьезно пострадавшие от кризиса европейские экономики, но требует жесткого контроля над планами реформ и инвестиционными проектами, учитывая, что ЕС планирует наращивать общеевропейский долг.

Голландцы также настаивают на сохранении за собой права накладывать вето на выплаты из фонда в том случае, если Гаага будет не согласна с планом реформ, который представят получатели, или же в случае, если они не будут соблюдать собственные обязательства. Кроме того, Нидерланды требуют принимать решения по выделению средств из фонда единогласным голосованием, а не квалифицированным большинством, как предлагает глава Евросовета.

С такой позицией Нидерландов активно спорят Рим и Мадрид, которые боятся, что сложная система выделения и контроля средств и право вето будут тормозить оказание экстренной помощи, на которую они очень рассчитывают.

В соответствии с обсуждаемым в настоящее время предложением главы Евросовета Шарля Мишеля, условием получения доступа к фонду восстановления станет предоставление страной-получателем национального плана реформ, разработанного на основе рекомендаций Еврокомиссии. Совет ЕС будет проводить оценку плана и квалифицированным большинством принимать решение о разблокировании необходимого объема финансовой помощи.

Еще одним спорным вопросом остается объем механизма восстановления экономики и распределение в нем займов и субсидий. В частности, Австрия в пятницу вновь выступила против пакета субсидий фонда в размере 500 миллиардов евро, потребовав сместить баланс в сторону увеличения в нем массы займов, а также в целом сократить объем фонда.

КОМПРОМИССЫ

По информации бельгийского издания L`Echo, провал первого дня саммита вынудил команды помощников глав государств и правительств ЕС всю ночь напряженно трудиться над компромиссными предложениями. Одно из предложений, которое призвано снять опасения "бережливых" государств (Дания, Швеция, Австрия и Нидерланды) и которое носит рабочее название "экстренная остановка", предусматривает право блокировки оказания помощи конкретному государству, если появятся сомнения в его плане экономического восстановления. Но, по данным источников в делегациях, лидеры стран-получателей сразу поставили под сомнение механизм введения такого инструмента – сколько стран должны будут его поддержать, и какие критерии будут использоваться.

Еще одним компромиссным предложением и уступкой странам-донорам фонда, возможно, все же станет снижение в фонде восстановления объема субсидий с 500 до 450 миллиардов.

Еврокомиссия в июльском докладе озвучила прогноз, согласно которому реальный ВВП еврозоны в текущем году упадет на 8,7% на фоне пандемии коронавируса COVID-19. При этом в опубликованном в мае прогнозе ЕК ожидала спад экономики региона в 2020 году на 7,7%. Между тем в 2021 году экономика еврозоны может вырасти на 6,1%, а не на 6,3%, как ожидалось ранее.

В том, что касается экономики всего Евросоюза, ЕК ожидает падения в текущем году на 8,3%, а не на 7,4%, как предполагалось весной. В следующем году ВВП ЕС вырастет, по оценкам Еврокомиссии, на 5,8%, хотя еще весной ожидался рост на 6,1%.