ООН, 18 июл /ПРАЙМ/. Встреча министров финансов G20, а также управляющих центральных банков пройдет на этих выходных, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, возложив на нее особые надежды в разрешении финансовых проблем развивающихся стран на фоне пандемии коронавируса.

Он напомнил, что в ходе прошедшего саммита G20 признала, что страны испытывают большие потери в бюджетных поступлениях, траты растут в связи с необходимостью реагировать на пандемию COVID-19 и минимизировать ее воздействие на экономики.

"G20 приняла решение приостановить выплаты, касающиеся долга, для наименее развитых, самых бедных стран до конца года. Этого явно недостаточно. Перед многими другими странами (стоит) такая же проблема", — сказал Гутерреш, выступая по случаю Международного дня Нельсона Манделы.

"На этих выходных будет встреча министров финансов G20 и управляющих центральных банков. Надеюсь, что консультации, которые пройдут, позволят изменить ситуацию", — указал он.

По его мнению, необходима приостановка выплаты долга не только для стран с самым низким доходом, но и для всех развивающихся государств и стран со средним уровнем дохода.

"Нам необходимо серьезно взглянуть на необходимость списания задолженности для ряда стран, где нет устойчивого развития. Уменьшение задолженности в развивающемся мире не только в интересах развивающихся стран – это в интересах всех. Мы должны сохранить стабильность финансового сектора и должны решить вопрос с кризисом долга, пока он не станет серьезной проблемой, что будет разрушительным для мировой экономики", — заявил генсек.