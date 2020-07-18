ВАШИНГТОН, 18 июл /ПРАЙМ/. Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс призвал министров финансов стран G20 продлить действие инициативы по приостановке обслуживания долгов бедными странами до конца 2021 года на фоне пандемии коронавируса.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что встреча министров финансов G20, а также управляющих центральных банков пройдет на этих выходных.

"Я призываю вас продлить период действия инициативы по приостановке обслуживания долгов до конца 2021 года… Мы добились большого прогресса с этой инициативой за короткое время, но надо сделать еще больше", — говорится в его заявлении на сайте банка.

Он отметил, что для успеха к инициативе должны подключиться национальные банки.

"Например, полномерное участие Китайского банка развития как официального двустороннего кредитора важно для того, чтобы инициатива работала", — добавил Мэлпасс.

Он также призвал усовершенствовать механизм урегулирования долгов на фоне их роста и возможного возникновения сложностей у заемщиков с погашением.

"Прозрачность долга, включая прозрачность реструктуризации долга, конечно, являются отправной точкой для более сбалансированного урегулирования долга", — считает Мэлпасс.