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МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Меры "Группы 20" позволили не допустить худшего сценария в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран "двадцатки", которая прошла в субботу в формате видеоконференции.

"Предпринятые "двадцаткой" меры по поддержке экономики и населения как на национальном, так и на международном уровне оказались действенными и своевременными, что позволило не допустить реализации наиболее негативных сценариев развития мировой экономики", — приводятся слова Силуанова в сообщении Минфина РФ.

Участники финансовой "двадцатки" отметили прогресс в реализации утвержденного в апреле плана действий по поддержке мировой экономики. "Руководители финансовых ведомств обсудили ситуацию в мировой экономике, возможные меры политики по стимулированию экономической активности в условиях новой коронавирусной инфекции. Министры и управляющие также отметили прогресс в реализации утвержденного в апреле этого года плана действий "Группы 20" по поддержке мировой экономики в условиях пандемии и обсудили результаты работы финансового трека", — говорится в сообщении.

План действий "Группы 20" включает меры по финансированию экстренных мероприятий в сфере здравоохранения, адресную поддержку уязвимых слоев населения и предприятий (включая малый и средний бизнес) и создание условий для восстановления экономик.

Силуанов также отметил беспрецедентный по масштабам пакет мер, которые приняла Россия по трем ключевым направлениям — поддержка населения, поддержка компаний и отраслей, укрепление системы здравоохранения.

"С учетом относительно высокой действенности антикризисных мер, предпринятых Россией, сокращение отечественной экономики будет не таким глубоким, а ее восстановление более динамичным, чем в других странах. Это позволяет уже сейчас думать о постепенном возвращении к обычной жизни – в том числе и в сфере бюджетной политики. Россия исходит из необходимости возвращения к соблюдению действующих "бюджетных правил" с 2022 года", — говорится в сообщении.

Силуанов также напомнил, что Россия присоединилась и активно участвует в совместной инициативе "Группы 20" и Парижского клуба по предоставлению отсрочки долговых платежей для стран с низким уровнем дохода.

По итогам заседания руководители финансовых ведомств приняли совместное коммюнике и договорились о дальнейшей координации усилий в целях поддержания восстановления мировой экономики.