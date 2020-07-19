МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Не успели высохнуть чернила на первой части торгового соглашения между США и Китаем, как заговорили о вероятности заключения второй фазы этого документа. Аналитики сходились на том, что только так можно достичь полной гармонии в отношениях между двумя экономическими гигантами и снять все противоречия. Однако вскоре после подписания первой части мир погрузился в пучину пандемии коронавируса. США обвинили КНР в сокрытии фактов и несвоевременной реакции на вспышку заболевания. Обсуждается и версия об утечке штамма коронавируса из лаборатории в китайском Ухане.

Также США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Китай введет санкции в ответ на указ Трампа по Гонконгу

Сейчас ни в США, ни в Китае и не помышляют даже о начале переговоров по второй фазе. "Я об этом сейчас не думаю. Отношения с Китаем серьезно пострадали. Они могли остановить заразу, но не остановили… Если честно, у меня много всего другого в голове", — сказал Трамп неделю назад.

ТРАМП ВСЕ СКАЗАЛ

По мнению ряда опрошенных "Прайм" аналитиков, этот ответ на данный момент можно считать исчерпывающим. "Тема американо-китайских отношений сейчас не является приоритетной для рынков. Ведущие мировые индексы акций демонстрируют очень неплохую динамику, которая, в первую очередь, связана со стимулирующей монетарной политикой центральных банков и восстановлением мировой экономики", — напомнил ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

В настоящий момент говорить о заключении соглашения по второй фазе преждевременно, согласен аналитик КСП Капитал УА Михаил Беспалов. Это обусловлено как вышеупомянутыми словами Трампа, так и тем, что в конце июня между ним и одним из торговых советников США, Питером Наварро, возникли публичные разногласия по поводу статуса сделки.

"Стоит принимать во внимание и тот факт, что отношения между США и Китаем серьезно испорчены пандемией, для предотвращения которой, по мнению американской стороны, Китай мог сделать существенно больше", — добавил он.

Однако время идет, и ситуация может измениться. Несмотря на то что вероятность заключения сделки в ближайшем будущем невелика, говорить о ее окончательной отмене также не совсем корректно, считает Беспалов. Первая фаза сделки являлась одним из важных драйверов, поддержавших рынки в 2019 году, поэтому в преддверии выборов продолжение переговоров по дальнейшим шагам может стать одним из рычагов воздействия на рынки при реализации неблагоприятного сценария развития пандемии и ее негативном влиянии на экономику США и мира.

СДЕЛКЕ — БЫТЬ

В свою очередь, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич считает, что заявления Трампа можно рассматривать не как реальную угрозу, а как политическую спекуляцию накануне президентских выборов. Позиция американских властей выглядит весьма противоречиво. Цифры говорят о полном провале сделки: товарооборот за полгода рухнул на 9,7% до 233,9 млрд долларов, при этом китайский экспорт упал на 11,1% до 177,5 млрд долларов, а импорт сократился на 4,8% до 56,44 млрд долларов.

"Однако американская риторика была до последнего позитивной в отношении сделки, говорили, что результат есть, что соглашение в силе и доказывает свою эффективность. Экономическая ситуация в США сейчас складывается не лучшим образом, поэтому президент путем создания образа внешнего врага в лице Китая пытается реабилитироваться перед электоратом", — считает эксперт.

Он напомнил, что, несмотря на заявления Трампа о разрыве отношений с КНР из-за Гонконга, пакет антикитайских санкций был символическим, как и первый антироссийский пакет после присоединения Крыма, что показывает неготовность Америки к реальной конфронтации. Китаю невыгодно разрывать отношения с США по причине масштабной локализации американских производств на территории КНР, США также не могут перенести свои производства в соседние страны быстро.

Помимо этого, США и Китай являются крупнейшими рынками сбыта друг для друга, а вторая фаза торговой сделки предусматривает лишь снижение размеров пошлин, что крайне необходимо обеим странам, так как пандемия уже нарушила их планы на достижение показателей по росту ВВП и товарообороту.

"Мы уже видели первые "звоночки" того, что сделка все-таки состоится. Во-первых, Visa, Mastercard и American Express все-таки получили доступ к платежному рынку Китая, несмотря на угрозу срыва. Во-вторых, Трамп в порядке исключения продлил беспошлинный ввоз нескольких категорий товаров из КНР", — указал эксперт.

МИР И РОССИЯ

Аналитики напоминают, что торговая сделка США и Китая - как приверженность уже имеющимся договоренностям, так и возможное продолжение переговоров после нормализации ситуации с пандемией и изменения повестки дня — была и остается важным фактором, способным повлиять на рынки в зависимости от развития ситуации. Это влияние может носить как негативный, так и позитивный характер.

Речь идет обо всей мировой экономике, в том числе, о России. Сделка может косвенно сказаться на динамике цен на энергоносители, поэтому в случае негативного развития событий российская экономика также подвержена рискам в ближайшие месяцы, считает Беспалов.

По словам Манкевича, в случае отсутствия соглашений по второй фазе возможен существенный спад биржевых индексов, а также давление на доллар. Срыв сделки может привести к коррекции S&P 500 и Shanghai Composite на 10-15%, что приведет к коррекции на Московской бирже и сокращению спроса на российские акции и облигации в краткосрочной перспективе. Такое развитие событий может в моменте привести к курсу доллара в коридоре 75-77 рублей.

Если же ситуация разрешится положительно, российская экономика будет развиваться в том же тренде быстрого восстановления всех секторов, что и мировые рынки. "Однако отечественный рынок акций отстает от западных площадок, как правило, за нашими активами инвесторы приходят чуть позже. Думаю, основное позитивное движение на российском рынке акций мы увидим в четвертом квартале текущего года", — заключил Богданов из QBF.​