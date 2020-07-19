МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на создание в России национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ), ввезенных из-за рубежа, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Создание такой системы предусмотрено соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза. "В целях обеспечения готовности национальной системы прослеживаемости в РФ и апробации контрольных функций необходимо обеспечить начало осуществления прослеживаемости в РФ до вступления в силу соглашения", — поясняет кабмин.

Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс, устанавливающие общие положения о прослеживаемости, обязанности и меры ответственности налогоплательщиков, совершающих операции с прослеживаемыми товарами, порядок уведомлений об их перемещении и остатках. Под прослеживаемостью понимается организация учета прослеживаемых товаров и операций, связанных с их оборотом, с использованием НСПТ. Таким товарам будет присваиваться регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости.

Перечень подлежащих прослеживаемости товаров будет утверждать правительство РФ. К его полномочиям отнесено и установление критериев, применяемых при отборе отдельных видов товаров, для включения в данный перечень, а также установление перечня субъектов, принимающих участие в организации и функционировании НСПТ. Для плательщиков НДС информация об операциях купли-продажи прослеживаемого товара будет включаться в декларации по НДС, а для тех, кто не является плательщиком данного налога, — в специализированный ежеквартальный отчет, представляемый в налоговый орган.

Принятие и реализация законопроекта позволят создать условия для исключения схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также подтвердить законность оборота товаров и обеспечить контроль за связанными с ним операциями, пояснял ранее кабмин.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 декабря — парфюма, фотокамер, шин и некоторых товаров легкой промышленности, а с 1 июля 2020 года — обуви.