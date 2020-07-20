МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минюст России и подведомственные ему Федеральная служба исполнения наказаний и Федеральная служба судебных приставов, и выявила ряд нарушений и недостатков, говорится в сообщении контрольного ведомства.

"Всего проверка выявила 66 нарушений и недостатков в сфере юстиции", — сообщает Счетная палата.

Отмечается, что Минюст в основном допускал их при составлении годовой бюджетной отчетности и ведении бухучета. Также министерство допустило нарушения в сфере государственных закупок и не обеспечило необходимый контроль за деятельностью подведомственных учреждений. Годовой отчет Минюста о выполнении госпрограммы "Юстиция" не позволяет в полной мере оценить эффективность ее реализации.

Значительная часть нарушений и недостатков у ФСИН и ФССП связана с выполнением федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы.

В частности, ФСИН не обеспечила контроль за своевременным вводом 14 объектов капитального строительства. "Это создает значительные риски срыва выполнения задач и целей программы по улучшению условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и, соответственно, увеличения количества их обращений в Европейский суд по правам человека", — приводятся слова аудитора Счетной палаты Татьяны Блиновой.

Указывается, что ФССП при реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы на 2013-2020 годы" использовала 134,1 миллиона бюджетных рублей без достижения требуемого результата. Проверка также выявила нарушения требований к оформлению первичных учетных документов и несоблюдение законодательства о контрактной системе.

"Выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в достаточно большом объеме. В связи с этим мы направляем обращение в ФАС", — отметила Блинова.