МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса COVID-19 угрожает мировой экономике наступление "матери всех рецессий". Об этом в интервью Financial Times заявил генеральный директор одного из крупнейших инвестиционных фондов Европы BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон.

По мнению экономиста, устойчивый рост на фондовом рынке, который был зафиксирован после мартовского обвала, не отражает реальную экономическую ситуацию в мировой экономике.

"Огромное ралли, которое мы наблюдаем на протяжении нескольких месяцев после самой низкой точки в марте, возможно, происходит слишком быстро и не принимает во внимание риск второй волны",- заявил Жанбон.

Топ-менеджер прогнозирует, что восстановление экономической активности будет длительным и U-образным. При этом V-образное восстановление является маловероятным.

Восстановления мировой экономики по V-образному сценарию прогнозируют все меньше экспертов.

Как показывает недавний опрос портфельных управляющих Bank of America, большинство из них ожидают более длительного — U- или W-образного — восстановления экономики.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует самый резкий спад мировой экономики со времен Великой депрессии.