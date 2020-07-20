КИЕВ, 20 июл — ПРАЙМ. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что экономика страны еще не прошла "худшую точку" кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко выразил мнение, что страна начала выходить из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса в мире и отметил, что ожидает падения экономики по итогам года на уровне 4,8%.

"Экономика постепенно выходит из экономического кризиса. Однако говорить о том, что мы вышли полностью, о серьезном росте, как и вся Европа, как и весь мир — я думаю, это, мягко говоря, рановато. Но экономический кризис, с которым мы сегодня столкнулись в мире, я думаю, его можно сравнить только с экономическими проблемами, которые мы видели после Второй мировой войны. И говорить о том, что мы прошли худшую точку, я думаю, пока рано", — заявил Разумков в ходе пресс-конференции.

По его словам, за последние 1,5-2 месяца наблюдается позитивная тенденция относительно выполнения госбюджета. Разумков сказал, что до июня исполнение бюджета было 88%, а сейчас это 92%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.