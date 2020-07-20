МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Правоохранители РФ в 2019 году возбудили 13 уголовных дел, связанных с национальными проектами, ущерб от них превысил 1,8 миллиарда рублей, говорится в докладе Росфинмониторинга.

Указывается, что в рамках работы по контролю эффективности расходования бюджетных средств при реализации нацпроектов Росфинмониторинг взял на усиленный мониторинг более 22 тысяч исполнителей контрактов на сумму свыше 160 миллиардов рублей.

"По выявленным фактам в правоохранительные, контрольно-надзорные органы и Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлено более 740 материалов финансовых расследований, связанных с тематикой национальных проектов. Возбуждено 13 уголовных дел с суммой ущерба более 1,8 млрд рублей, расторгнуты контракты и отменены закупки на 1,2 млрд рублей", — говорится в документе.

Отмечается, что были выявлены картельные сговоры на сумму около 2,8 миллиарда рублей в рамках нацпроектов "Образование" и "Жилье и городская среда", сумма возмещенного ущерба составила 7,5 миллиона рублей.