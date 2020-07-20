МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "Южуралзолото ГК" (ЮГК) увеличила свою долю в капитале Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") путем конвертации облигаций в акции, следует из сообщения ЮГК.

В ЮГК пока не назвали точную долю в "Петропавловске", отметив, что другие акционеры также провели конвертацию своих облигаций Petropavlovsk.

"Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) объявляет о конвертации своей доли облигаций в размере 8,25% со сроком погашения в 2024 году, выпущенных Petropavlovsk 2010 Limited. ЮГК конвертировала облигации на основную сумму в 28 400 000 долларов США",- сообщает ЮГК в пресс-релизе.

При этом, как подчеркивается в сообщении, ЮГК ожидает, что "Петропавловск" не прибегнет к выплате денежных средств, а позволит всем акционерам конвертировать облигации в акции и обеспечит равные права в соответствии с недавним решением суда.

"ЮГК видит потенциал Petropavlovsk, но считает, что одной из главных проблем компании является большая долговая нагрузка. В качестве подтверждения нашей заинтересованности в стратегическом развитии Petropavlovsk мы приняли решение о конвертации облигаций в акции. Этот шаг направлен именно на снижение долговой нагрузки и призван способствовать принятию прогрессивной дивидендной политики Petropavlovsk в интересах всех акционеров, в первую очередь, миноритарных", — отмечает президент ЮГК Константин Струков.

Струков также обратил внимание на неэффективный менеджмент в Petropavlovsk. "Мы выражаем надежду, что текущее судебное расследование, инициированное другим акционером, если оно будет одобрено на предстоящем общем собрании акционеров, приведет к объективной оценке всех действий", — подчеркнул Струков.

Everest Alliance Ltd, которая является одним из акционеров Petropavlovsk Plc, добивался через лондонский суд отстранения временного состава её совета директоров. Лондонский суд разрешил временному совету директоров Petropavlovsk продолжить работу при условии соблюдения определенных требований.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области. В 2019 году компания добыла 12,8 тонны золота.

АО "Южуралзолото ГК" в феврале этого года купило у структур Романа Троценко 22,37% акций Petropavlovsk, а также конвертируемые облигации компании. Другие крупные акционеры Petropavlovsk: Everest Alliance Ltd (7,5%), The Russian Prosperity Fund (7,4%), Prosperity Capital (14%).