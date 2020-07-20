МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Власти России намерены субсидировать 30% стоимости судна для заказавших их на верфях в Крыму, сообщил президент России Владимир Путин.

"Что касается Крыма, то в этом году мы приняли решение предложить особую меру поддержки, а именно… во-первых, это связано с тем, что здесь затраты несколько выше, чем на других российских верфях… приняли решение субсидировать 30% стоимости судна для тех судовладельцев, которые хотят заказать на крымских верфях свои будущие суда", — сообщил Путин в понедельник в ходе общения с работниками судостроительного завода "Залив".

ДЕНЬГИ НА ТРИ ГОДА

Власти РФ намерены в 2020-2022 годах выделять по 3,8 миллиарда рублей на субсидирование процентов по лизингу и кредитам для судостроения, сообщил Путин.

"Субсидирование выплат, процентов по лизингу и по кредитам. По-моему, в этом году 3,8 миллиарда, в следующем — 2021 (году — ред.) — столько же и 2022 году столько же", — сказал Путин в понедельник в ходе общения с работниками судостроительного завода "Залив".