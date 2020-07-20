Более половины британских производителей планируют сократить рабочие места
20 июл — Dow Jones. Более половины британских производителей планируют сократить рабочие места в следующие шесть месяцев, о чем свидетельствуют результаты опроса, представленные в понедельник группой Make U.K. Это будет настоящей "мясорубкой" на рынке высококвалифицированной рабочей силы, подобных которой в производственном секторе не наблюдалось с 1980-х годов, отмечают в Make U.K.
Доля производителей, планирующих сокращения рабочих мест в ближайшие полгода, в июле выросла до 53,3% с 41,2% в предыдущем месяце. В опросе, который проводился 7-14 июля, приняли участие 170 компаний.
Make U.K. призвала правительство Великобритании продлить на шесть месяцев программу поддержки занятости в стратегических сегментах промышленности, включая автомобильную и авиакосмическую отрасли, чтобы сдержать потерю рабочих мест. Правительству также следует продумать меры по стимулированию спроса в указанных отраслях, говорят в Make U.K.
Почти треть респондентов планирует сократить рабочие места на 11%-24%, а чуть меньше 8% — на 25%-50%, сообщают в Make U.K.
В июле производители испытывали больше пессимизма относительно перспективы быстрого восстановления экономики после спровоцированного пандемией кризиса. Из общего числа респондентов 41,8% ожидают восстановления активности только через год или позже, тогда как в июне доля придерживающихся такого мнения составляла 30,4%.
"В настоящее время V-образное восстановление промышленности представляется маловероятным", — отметил главный экономист Make U.K. Стивен Фипсон.
— Автор Adria Calatayud, adria.calatayud@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz
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https://1prime.ru/state_regulation/20200720/831800643.html