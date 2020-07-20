МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации протокола к соглашению с правительством Венесуэлы о предоставлении ему государственного кредита от 8 декабря 2011 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Ратифицировать протокол к соглашению между правительством РФ и правительством Боливарианской Республики Венесуэла о предоставлении правительству Боливарианской Республики Венесуэла государственного кредита от 8 декабря 2011 года, подписанный в городе Москве 8 августа 2018 года", — говорится в документе.

По состоянию на 8 августа 2018 года общая сумма задолженности венесуэльской стороны перед российской стороной по соглашению включает следующие категории обязательств: "консолидированная задолженность в сумме 3 118 423 507,13 доллара США; проценты, начисленные на консолидированную задолженность в соответствии с пунктом 3 статьи 5 соглашения в период с 12 января 2018 года до даты подписания настоящего протокола, включая обе даты, в сумме 217 250 171,00 доллара США", говорится в тексте протокола.

Отмечается также, что основной долг погашается венесуэльской стороной в соответствии с графиком, приведенным в приложении к протоколу, являющемся его неотъемлемой частью. Причем первый платеж в погашение основного долга осуществляется 30 сентября 2018 года или ранее, в случае если на специальном счете, открытом в соответствии с пунктом 1 статьи 5 протокола, сумма денежных средств будет достаточной для осуществления указанного платежа.

Согласно графику погашения задолженности, последний платеж запланирован на 30 сентября 2026 года, его сумма составит 342 147 373,41 доллара.