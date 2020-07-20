БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Сумму субсидий из фонда восстановления ЕС предварительно решено сократить с 500 до 390 миллиардов евро, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на очередной день саммита ЕС в Брюсселе.

На саммите речь шла о фонде восстановления в 750 миллиардов евро, 500 миллиардов из которых предполагалось выдаваться в виде субсидий, а 250 — в виде займов. Все средства фонда должны быть освоены до 2026 года. Также на саммите обсуждается финансовый план ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро.

"Мы скоро сможем окончательно оценить разные предложения и схемы договоренностей, которые каждую минуту подвергаются разным модификациям, потому, что это переговоры очень и очень многосторонние. В то же время я уже могу прокомментировать основной параметр. Это навязанная группой скупых, эгоистически настроенных государств, смотрящих очень узко через свою собственную призму, сумма, определенная для дальнейших переговоров. Так я могу прокомментировать наши ночные переговоры", — сказал Моравецкий.

"Сейчас предварительно на столе появилась сумма в 390 миллиардов евро в дотациях", — пояснил он.

"390 миллиардов в сравнении с ранее 500 миллиардов – это большая разница", — оценил польский премьер, добавив в связи с этим, что "Европейский союз после эпидемии коронавируса попал в затруднительное положение".

При этом Моравецкий выступает за то, чтобы общая сумма фонда восстановления осталась на уровне 750 миллиардов евро. "Может быть столько же, но в иной пропорции. Между нами еще нет окончательных договоренностей. Мы выступаем за то, чтобы общая часть была такая же самая – то есть 750 миллиардов евро", — сказал он.