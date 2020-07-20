БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Глава Евросовета Шарль Мишель перед началом четвертого дня заседаний саммита ЕС в Брюсселе сообщил, что представит лидерам новые предложения по пакету восстановления европейской экономики, который включает фонд восстановления и многолетний финансовый план.

"Я скоро представлю всем лидерам новые предложения, которые стали результатом сложной работы", — сказал он. Мишель также добавил, что "самые последние шаги всегда самые тяжелые, но я уверен, что соглашение возможно".

Затянувшийся на четыре дня вместо двух саммит Европейского союза возобновляется в понедельник с пленарного заседания, на котором лидеры продолжают согласовывать спорные вопросы по наполнению, распределению и управлению пакетом для поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план ЕС.

Речь идет о самом масштабном в истории ЕС фонде восстановления в 750 миллиардов евро. В изначальном варианте предлагалось выделить 500 миллиардов в виде субсидий, а 250 — в виде займов. Все средства фонда должны быть освоены до 2026 года. Также на саммите обсуждается финансовый план ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро. Вероятнее всего, если европейские лидеры все же смогут принять коллективное решение, размеры фонда и многолетнего финплана могут существенно измениться.