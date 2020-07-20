МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. Верховный суд России отказался признать недействующим приказ Федеральной антимонопольной службы о включении подконтрольной "Лукойлу" компании "Варандейский терминал" в реестр естественных монополий и об утверждении для нее тарифа на услуги по погрузке, выгрузке и хранению грузов в морском порту Варандей.

Как следует из информации на сайте ВС РФ, такое решение в понедельник вынесла Судебная коллегия по административным делам, отклонившая соответствующий административный иск ООО "Варандейский терминал". "Решение. Отказано в удовлетворении иска", — говорится в карточке дела. Другие подробности пока не приводятся.

Структура "Лукойла" оспаривала приказ ФАС от 29 ноября 2019 года. Этим приказом ведомство дополнило перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах, госрегулирование которых осуществляется ФАС, позицией №115: "ООО "Варандейский терминал". Этим же приказом ФАС утвердила предельный максимальный тариф на услуги по погрузке, выгрузке и хранению грузов, оказываемые "Варандейским терминалом", в размере 1 211 рублей за тонну.

Арбитражный суд Москвы в июне подтвердил законность решения ФАС от 27 марта 2019 года, которым служба признала, что подконтрольная "Лукойлу" компания "Варандейский терминал", злоупотребляя доминирующим положением, установила монопольно высокую, экономически необоснованную цену перевалки нефти.

Антимонопольное дело в отношении "Варандейского терминала" было возбуждено по заявлениям дочерних структур "Роснефти" — "Башнефти" и "Башнефть-Полюса". Вторая компания является совместным предприятием "Башнефти" (74,9%) и "Лукойла" (25,1%). Как указывали заявители, на протяжении более шести лет цена перевалки нефти составляла 38 долларов за тонну. Осенью 2019 года ФАС своим приказом утвердила максимальный тариф на перевалку в размере 1 211 рублей (около 17 долларов по текущему курсу) за тонну.

По мнению "Варандейского терминала", установление на Крайнем Севере новой цены перевалки с учетом рентабельности, не превышающей среднеотраслевых показателей, может привести к остановке деятельности терминала, а также повлечет невозможность реализации проекта по освоению месторождений имени Требса и Титова.

Компания "Башнефть-Полюс" разрабатывает месторождения имени Требса и Титова в Ненецком АО. Добытая на месторождении нефть поступает на морской ледостойкий отгрузочный причал "Варандей" "Лукойла". Оттуда сырье отгружается на суда "Совкомфлота", которые транспортируют ее по Северному морскому пути.