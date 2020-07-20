БРЮССЕЛЬ, 20 июл /ПРАЙМ/. Глава Евросовета Шарль Мишель на саммите ЕС предложил снизить с 500 до 390 миллиардов евро объем субсидий в фонде восстановления европейской экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, общей суммой в 750 миллиардов евро, говорится в проекте документа, поступившем в распоряжение журналистов.

Таким образом, председатель Евросовета пошел на уступки лидерам "бережливой четверки" (Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция), которые выступали категорически против большого объема субсидий в фонде.

"Заемные средства (фонда — ред.) могут быть использованы для займов в размере 360 миллиардов евро в ценах 2018 года и для субсидий в размере 390 миллиардов", — говорится в документе.

Согласно предложению главы Евросовета, 70% средств фонда восстановления должны быть использованы в 2021-2022 годах на базе критериев ЕК. Еще 30% могут быть использованы в 2023 году. Погашение общеевропейского долга по этому фонду должно быть завершено до 31 декабря 2058 года.

В предложении также сохраняется озвученный ранее объем многолетнего финансового плана союза на 2021-2027 годы в 1,074 триллиона евро. Кроме того, странам нетто донорам (Германия, Нидерланды, Дания, Австрия и Швеция) предполагается предоставить скидки или возврат части взносов из общеевропейского бюджета.

Затянувшийся на четыре дня вместо двух саммит Европейского союза возобновился в понедельник с пленарного заседания, на котором лидеры продолжают согласовывать спорные вопросы по наполнению, распределению и управлению пакетом для поддержки европейской экономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план ЕС. Изначальное предложение по фонду восстановления предполагало распределить субсидии и займы в соотношении 500 и 250 миллиардов евро соответственно.

Перед началом пленарного заседания глава Евросовета сообщил, что подготовил новое предложение для европейских лидеров, которое стало результатом общей трехдневной работы и переговоров.