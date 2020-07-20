МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. Российские банки в июне второй месяц подряд наращивали вложения в драгоценные металлы: в пересчете на золото они выросли до 80,46 тонны, следует из данных ЦБ.

Однако темпы роста в месячном выражении заметно снизились: в прошлом месяце запасы драгметалла в банках увеличились лишь на 0,9 тонны в перерасчете на золото, или на 1,1%. При этом в мае, когда кредитные организации впервые за полгода увеличили вложения, их запасы выросли сразу на 6,2 тонны в пересчете на золото, или на 8,5%.

Запасы драгоценного металла в рублевом выражении в июне выросли у кредитных организаций на 7,7 миллиарда рублей, или на 2,5%. На 1 июля их объем составил 320,06 миллиарда рублей.

Банки начали сокращать запасы золота в ноябре прошлого года — тогда они продали сразу 15,2 тонны, а следующие пять месяцев они стабильно продавали по 3,5-4,6 тонны золота. В результате за ноябрь 2019 года — апрель 2020 года банки в совокупности продали 35,7 тонны золота.

Банк России в середине июля сообщил, что в июне третий месяц подряд не закупал золото, в результате на 1 июля запасы сохранились на уровне 2298,5 тонны. При этом стоимость золота в резервах за прошлый месяц выросла на 2,53% — до 130,790 миллиарда долларов. Доля золота в международных резервах также увеличилась до рекордных 23% с 22,5%.

ЦБ с 1 апреля приостановил покупку золота на внутреннем рынке. При этом дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финрынке, указывал регулятор.