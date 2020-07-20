ВАШИНГТОН, 21 июл /ПРАЙМ/. Американский индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ показал в понедельник очередной рекорд после роста на 2,5%, что привело к общему подъему бирж США, свидетельствуют данные торгов.

NASDAQ поднялся на 2,51%, до 10767,09 пункта.

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) остался почти неизменным, повысившись на 0,03%, до 26680,87 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,84% до 3251,84 пункта.

Рост технологических компаний возглавил крупнейший онлайн-ритейлер Amazon, чьи акции выросли на 7,93%, до 3196,84 пункта. В свою очередь, акции разработчика программных решений Citrix Systems выросли на 7,64%, до 167,73 пункта, в то время как акции Microsoft поднялись на 4,30%, до 211,60 доллара.