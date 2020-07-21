МОСКВА, 21 июл /ПРАЙМ/. Реконструкция аэропорта имени Игоря Курчатова в Челябинске ("Баландино"), которая изначально должна была быть завершена в 2020 году, снова отстает от графика, срок реализации мероприятий по реконструкции перенесен на 2021 год, говорится в сообщении Счетной палаты РФ по итогам проверки.

СП в 2019 году при проверке работ в аэропорту "Баландино" установила существенное отставание подрядчика от графика работ. В ведомстве отметили, что реконструкция аэропорта с того момента набрала обороты, объем выполненных работ вырос с 1% в апреле прошлого года до 57% к апрелю 2020 года, однако наверстать отставание от графика работ все равно не удалось.

"На момент проверки не были завершены работы по расширению взлетно-посадочной полосы, реконструкции патрульной дороги и трех рулежных дорожек, строительству второго перрона и других сооружений. По причине отставания от графика производства работ, установленных соответствующими государственными контрактами, срок реализации мероприятий по реконструкции аэропортового комплекса "Баландино" перенесен с 2019 года на 2021 год. Графики производства работ скорректированы", — сообщил аудитор Валерий Богомолов.

Проверка также показала, что администрация гражданских аэропортов не проводила своевременный строительный контроль работ по контрактам, заключенным в октябре–декабре 2019 года, что создает риски несоответствия результатов работ техническим решениям проекта.

Кроме того, проверка выявила нарушение законодательства о контрактной системе. Так, из-за несвоевременного выполнения работ один из контрактов пришлось продлить. В качестве обеспечения исполнения своих обязательств "Центродорстрой" предоставил банковскую гарантию, срок действия которой, оказался на три месяца меньше срока выполнения работ по госконтракту, а согласно положению 44-ФЗ, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Также проект предусматривает техническое перевооружение воздушного пункта пропуска через государственную границу, работы по которому должны завершиться в мае этого года. "По итогам предыдущей проверки Счетная палата давала свои предложения по оптимизации этой работы. Минтранс принял меры и в 2019-2020 годах Росгранстрою на эти цели доведены бюджетные ассигнования в размере 580 миллионов рублей. Однако передача помещений от оператора аэропорта ОАО "Челябинское авиапредприятие" идет с задержкой", — заключил аудитор.

Ранее, в начале июня, первый замминистра транспорта РФ Александр Нерадько в аэропорту Челябинска отметил, что работы на аэродроме идут по графику, общие инвестиции в реконструкцию аэропорта составили более 10 миллиардов рублей, срок завершения реконструкции – август текущего года.