МОСКВА, 21 июл /ПРАЙМ/. Средний размер ипотечного кредита в России в июне увеличился на 1,3%, до 2,49 миллиона рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В июне 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,49 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем в июне данный показатель немного вырос — на 1,3%. Таким образом, после падения в апреле на 8,5% по сравнению с мартом, средний размер ипотеки растет уже второй месяц подряд", — выяснили аналитики.

При этом средний чек ипотеки увеличился и по сравнению с июнем прошлого года, хотя всего на 1%, указали в компании.

Абсолютным лидером по размеру среднего ипотечного кредита среди российских регионов в прошлом месяце стала Москва, где показатель достиг 5,38 миллиона рублей. На втором месте расположилась Московская область со средней ипотекой в 3,85 миллиона рублей, тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург, где россияне в среднем берут в банке 3,24 миллиона рублей на покупку квартиры.

Также крупные суммы банки выдают жителям Ленинградской области (2,98 миллиона рублей), Приморского края (2,91 миллиона рублей), Ханты-Мансийского АО (2,69 миллиона рублей).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, россияне пока все еще стараются сокращать долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности, в том числе, за счет увеличения размера первоначального взноса, минимизируя тем самым будущие платежи. В то же время происходящее в настоящее время снижение ставок по ипотеке привлекает на рынок граждан с хорошей кредитной историей и приемлемыми показателями долговой нагрузки. А таким заемщикам банки делегируют более значительные суммы денег, подчеркнул он.